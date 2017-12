La confédération nationale du logement (CNL) dénonce la suppression de l'allocation logement accession à La Réunion. Un projet adopté à l'Assemblée nationale dans le cadre du Projet de lois de finances. Nous publions ci-après son communiqué. (Photo d'illustration)

"L'allocation n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018." Le PLF 2018 avec ses mesures injustes annoncés ces dernières semaines ont définitivement été entérinés par l'Assemblée hier. Voilà le cadeau offert par le gouvernement aux Réunionnais.

C'est terminé pour l'allocation logement accession pour les familles dans les programmes de RHI , à la Rivière des Galets, à St Paul, St Pierre, Ste Marie, St André .... C'est terminé les accessions à la propriété qui bénéficiaient de cette allocation et qui permettait d'obtenir un prêt et faire baisser le taux d'effort. Un gâchis sans nom, une absence de vision de la réalité que nous vivons, ce gouvernement marche sur les plus pauvres, il nous écrase.

Le prêt allocation accession ne sera validé que pour certaines communes uniquement pour l'acquisition de logements anciens, mais pas La Réunion. Les Réunionnais sont abattus par une telle injustice. Des projets de vie sont remis en cause, c'est HONTEUX. L'Humain est passé au second plan, c'est une CATASTROPHE sans précèdent que va subir La Réunion et les Réunionnais.

La CNL reviendra avec des habitants sur cette mesure et parlera aussi des responsabilités que chacun devra assumer à La Réunion sur ce dossier .

Erick Fontaine — Administrateur de la CNL