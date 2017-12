Publié le Vendredi 22 Décembre à 09H57 / Actualisé le Vendredi 22 Décembre à 11H22

Après une collision entre deux voitures et une moto survenue sur le pont de la Rivière des Pluies entre Sainte-Marie et Saint-Denis, six kilomètres d'embouteillages sont constatés par la direction régionale des routes à 9h20. La voie de droite est neutralisée. Résultat : des bouchons sur le littoral nord, le boulevard sud et le pont de la Rivière des pluies. (photo rb/www.ipreunion.com)

