Le directeur de la communication et du marketing de l'Ile de La Réunion Tourisme (IRT), Emmanuel Robert, a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement. Cette procédure fait suite à l'enquête interne lancée mi-novembre après que des salariés aient évoqué des cas de harcèlement moral, des pressions et des humiliations. (photo d'illustration)

L'enquête interne de l'IRT liée aux conditions de travail au sein de la structure en charge de la promotion touristique a rendu ses conclusions. Résultat : Emmanuel Robert, directeur de la communication et du marketing à l'IRT, supposément auteur des faits, "a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement" selon Stéphane Fouassin, président de l'IRT. Un entretien qui "aura lieu le 2 janvier" prochain, et pour lequel le cadre "est convoqué pour donner des explications aux différents griefs que nous avons (contre lui - ndlr)" explique le président.

Pour Stéphane Fouassin, "il n'y a rien de signé, c'est la procédure classique". Il affirme "avoir pris la mesure du problème", et que "le dossier a été traité avec ses vérités et le plus vite possible".

La procédure à l'encontre du directeur de la communication et du marketing - qui aurait par ailleurs le soutien du président de Région Didier Robert-, aurait été l'objet selon nos informations d'un désaccord très prononcé entre Stéphane Fouassin et le président du conseil régional. Selon des proches du dossier, le président de l'IRT aurait même lancé à Didier Robert : "c'est lui ou moi".



Stéphane Fouassin dément avec le sourire, et affirme "très bien s'entendre avec le président (ndlr : Didier Robert)" et souligne "qu'il n'a aucun problème avec lui, loin de là".

- Une autre affaire sur la table -

Selon nos informations, confirmées à demi-mot par Stéphane Fouassin, outre le dossier des cas de harcelement, d'autres faits seraient reprochés au cadre convoqué. La rumeur indique que des cartes postales distribuées gratuitement par l'IRT auraient été éditées par une société proche d'Emmanuel Robert. "Je ne peux pas vous dévoiler tous les griefs qui seront exposés le 2 (ndlr : janvier, date de la convocation)" a répondu le dirigeant à nos interrogations à ce sujet.

Le sujet des cartes postales fait, selon le président de l'IRT, "partie de l'enquête" visant Emmanuel Robert.



Le cadre était en poste à l'IRT depuis le 2 mai 2016.

