Relâchées en mer les 10 et 13 décembre 2017, huit jeunes tortues vertes continuent leur périple dans l'océan. Suivies à l'aide d'une balise Argos, elles sont surveillées par leurs marraines et parrain grâce au programme de suivi Argos. Nous publions le communiqué du parc marin Kélonia ci-dessous.

Merci aux marraines et parrains qui ont contribué au programme de suivi Argos de 8 jeunes tortues vertes, nées à La Réunion en Mars 2016, et relâchées en mer les 10 et 13 décembre dernier.

Comme promis, après avoir reçu leur certificat de parrainage, ils vont recevoir avant Noël, le lien qui leur permettra de suivre en direct la grande aventure de leur filleule.

Mais pour le plaisir, nous partageons aujourd’hui les trajets de nos jeunes tortues. Elles ont déjà fait pas mal de chemin depuis qu’elles ont retrouvé l’océan, confirmant ainsi leur grande capacité à parcourir les océans de la planète.



A noter que Antoine est revenu faire un "coucou" devant Kelonia avant de prendre le large !