Publié il y a 13 heures / Actualisé il y a 13 heures

"Noël sous les flamboyants, Noël en plein océan..." et dans les vitrines des magasins ! Alors qu'approche à grand pas l'heure du réveillon, la course à la consommation se poursuit. En témoignent ces vitrines de commerces capturées par le photographe d'Imaz Press Réunion. Entre sapin, plaisir d'offrir et Père Noël coquin, il y en a pour tous les goûts.

