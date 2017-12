Et bon appétit bien sûr ! Le site Sputnik a dressé une liste d'aliments comportant des ingrédients... peu ragoûtants. Derrière yaourts, glaces, bonbons, marshmallows, se cachent généralement des insectes, de la peau de porc ou de la laine de mouton.

Il y a bien sûr la célèbre gélatine, composant principal des sucreries comme les marshmallows. La gélatine, c'est cet ingrédient généralement fabriqué avec de la peau de porc. Elle peut aussi être produite à partir de boeuf, de volaille ou de poisson. Pas franchement appétissant.

Mais que dire des yaourts, glaces ou gâteaux goût vanille ? Enfin, on dit vanille, mais cette même vanille est parfois loin de provenir des gousses noires et parfumées que l'on connaît. Les produits concernés contiennent souvent des agents aromatiques, tels que la vanilline. Ou le castoréum... derrière ce nom mystérieux, se cachent des postérieurs de castors. Et oui.

Autres ingrédients discrets : les sécrétions d'insectes, qui permettent de donner une belle texture lisse et brillante aux bonbons... ou la laine de mouton, employée dans l'industrie agroalimentaire pour extraire les ingrédients fabriquant le chewing-gum.

mp/www.ipreunion.com