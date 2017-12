Ce mardi 19 décembre 2017, la ville de Saint-Pierre a reçu le label Éco-quartier pour la Ravine Blanche. Il a été remis à l'élu Olivier Narria par le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard. L'occasion pour la municipalité de revenir sur un quartier qui a bénéficié d'une rénovation urbaine d'envergure depuis 2010.

C'est en 2010 qu'a démarré la rénovation urbaine du quartier de Ravine Blanche à Saint-Pierre. Le site, déjà densément construit et peuplé depuis 40 ans, est majoritairement occupé par des ménages à faibles revenus. À travers cette opération de rénovation, la ville de Saint-Pierre a changé l'image architecturale et le fonctionnement urbain du quartier.

Plus de trottoirs, des pistes pour le vélo et le roller, espaces verts... Les bailleurs et collectivités publiques ont également réinvesti le quartier. Aujourd'hui, un TCSP Bus traverse le site en le reliant à la ville. 400 logements ont été livrés et 772 logements sociaux entièrement réhabilités.

Par ailleurs, la municipalité a engagé des atelier surbains, un comité de quartier et plusieurs associations pour développer l'écoute des habitants. L'opération de rénovation n'est cependant pas complètement achevée ! Reste à améliorer la gestion des aires de déchets, le sentiment de sécurité, le stationnement au sein du quartier.