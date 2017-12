Le Crous de La Réunion informe les étudiants de la fermeture de ses services à partir du samedi 23 décembre 2017. Une réouverture est prévue pour le lundi 15 janvier 2018 aux horaires habituels. Les aides financières telles que les bourses et l'hébergement étudiant devraient être versées dans la semaine du 22 janvier. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Comme chaque fin d’année, le Crous de La Réunion ferme ses portes au public pendant les vacances. Il informe les étudiants sur les procédures à prendre en compte pendant cette coupure administrative et plus particulièrement pour les bourses et l’hébergement étudiant.



En raison de la nouvelle année budgétaire, les aides financières seront mises en paiement le 10 janvier 2018. Compte tenu des délais habituels de traitement et en fonction des établissements bancaires, le versement devrait être effectif dans la semaine du 22 janvier.

Un délai est accordé pour le paiement des loyers du mois de janvier. Les résidents auront donc la possibilité d’effectuer leur paiement jusqu’au 24 janvier, au lieu du 10, sans relance. Les restaurants et cafétérias universitaires sont également fermés sur cette période et réouvriront, pour la grande majorité, dans la semaine du 22 janvier.



Pour consulter notre calendrier et pour plus d’informations, consultez notre site internet ou notre page Facebook - Crous de La Réunion (officiel).



Le Crous de La Réunion vous souhaite de Joyeuses Fêtes et de bonnes vacances.