Pour que la fête soit encore plus belle, il est toujours bon de rappeler quelques gestes simples à adopter. Pétards, alcool, risques de cambriolages... les fêtes de fin d'année sont souvent propices aux accidents, qui peuvent pourtant être évités. Pour éviter de gâcher les festivités, on vous donne quelques recommandations.

Quand on boit, on ne conduit pas !

La mortalité routière n'est pas une sinécure : depuis le début de l'année, une quarantaine de personne a perdu la vie dans des accidents. Et l'alcool joue souvent le rôle principal dans ces drames. Entre deux coupes de champagne (et même plutôt avant la première), pensez à désigner un "Sam" qui pourra vous ramener à votre domicile. Ou à dormir sur place, si c'est possible. Et non, si on a consommé trop d'alcool, rouler les fenêtres ouvertes, boire des litres d'eau ou de café et emprunter les petites routes ne change rien.

Prudence avec les pétards

Les fêtes de fin d'année sont également synonymes de pétards et autres feux d'artifice. Il est nécessaire, pour ne pas se blesser, de respecter les consignes de sécurité demandées au préalable au vendeur, ou celles inscrites sur la notice. Et on pense aussi à nos amis à quatre pattes, premières victimes des pétards. Pour les chiens et les chats, le bruit est perçu 5 à 10 fois plus fort que l'oreille humaine. De quoi engendrer une peur panique qui les pousse à s'enfuir. Enfermez votre animal chez vous et rassurez-le.

Sécuriser son habitation

Pour éviter les cambriolages qui pourraient gâcher les festivités, ne communiquez pas votre départ sur les réseaux sociaux ! Donnez à votre maison l'impression d'être toujours occupée et mettez en sécurité vos biens. N'hsitez pas à vérifier votre contrat d'assurance habitation en prévision d'une intrusion.