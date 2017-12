À quel temps s'attendre à l'occasion du réveillon de Noël ce dimanche 24 décembre 2017 ? Beaucoup d'entre vous se le demandent. Surtout les cuisiniers préposés aux grillades ou les participants à des repas en extérieur. Comme ils le font depuis quelques années pour la course Odysséa de l'Étang-Salé, les spécialistes d'Actus Météo 974 annoncent leurs prévisions météo. Le ciel devrait s'éclaircir dans la soirée du 24 avant une dégradation pluvieuse attendue le lendemain.

Ambiance studieuse en cette fin d'année chez les passionnés d'Actus Météo 974. Avant de réveillonner, certains d'entre eux travaillent encore un peu. C'est le cas d'Alexandre Dijoux dit "Axou". Il va devoir analyser trois modèles numériques afin d'établir des prévisions pour la soirée du 24 décembre.

"Le 24, on a l'arrivée d'une masse d'air plus humide et instable capable de donner des nuages dans le courant de l'après-midi. Le temps sera nuageux et pluvieux avec peu de zones à l'abri. Mais en soirée le ciel devrait devenir plus clair et il ne devrait pas y avoir d'eau", glisse-t-il par téléphone. Un avis confirmé par le bulletin de prévisions de Météo France : si des pluies pourraient s'abattre sur les hauts de l'île, les nuages devraient se déliter en fin de journée. Une soirée agréable devrait donc dominer l'ensemble de l'île. Le vent pourrait cependant se renforcer du côté de Saint-Denis avec des rafales n'excédant pas les 50 km/h.

Selon le passionné d'Actus Météo, le lendemain, le lundi 25 décembre, on devrait observer une "belle dose d'humidité" dans l'île avec des conditions nuageuses et pluvieuses.

ts/mp/www.ipreunion.com