Ce jour de 25 décembre 2017 devrait être majoritairement gris et nuageux ! Sauf dans l'ouest où le soleil fait de la résistance pendant une bonne partie de la journée. Des averses sont également attendues par endroits. Nous publions le communiqué de Météo France ci-dessous.

Au lever de jour, la grisaille à pris la main sur l'Est avec, par endroits, de petites averses passagères. Sur les plaines, le volcan ainsi que dans Salazie, les nuages se montrent également plus nombreux que ces derniers jours. Plus à l'ouest, le soleil résiste et la matinée se déroule sous de bons auspices.



Au fil des heures, les pentes de l'Ouest s'assombrissent.



Dans l'après-midi, les nuages deviennent majoritaires sur les pentes et l'interieur de l'île.



Des averses sont attendues ici ou là. Ces précipitations pourront s'avérer soutenues par endroits et donner de bon cumuls. Un coup de tonnerre peut, par moment, également se faire entendre.



Comme la veille, en l'absence de vent marqué, ces averses peuvent sévir sur l'ensemble de l'île.



Le vent est faible en général.



La mer est agitée à forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table par une houle de sud-ouest de 2 mètres 50. Cette houle s'amortit vers 1,5 mètre en fin de journée. Ailleurs, la mer est belle à peu agitée.