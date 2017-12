Ça y est, c'est le jour de Noël ! Pour vous souhaiter nos meilleurs voeux, la rédaction d'Imaz Press a souhaite vous écrire. Habituellement, c'est au Père Noël que l'on s'adresse : mais le vieux bonhomme à la barbe blanche est sans doute trop occupé à courir les cadeaux pour nous écouter. Alors, plutôt que mettre en avant un symbole de la consommation, nous avons préféré vous écrire pour vous souhaiter un très joyeux Noël. (La photo d'illustration est la grande gagnante de notre concours !).

Chers lecteurs,

Aujourd’hui, c’est Noël. Un jour ô combien porteur de souvenirs et de symboles. Un jour au parfum sucré de letchi et de douceur. Un jour appelant à rassembler la famille et ses proches. Alors, oui, pas facile de se réunir tous ensemble pour passer de joyeuses fêtes. Mais Noël, c’est aussi un peu le moment où tout nous semble possible… c’est ce que l’on appelle la magie de Noël, non ? Cette magie scintillante qui se cache derrière le groupe de tontons qui "bat’ domino", ou du côté des matantes parées de leurs plus beaux atours, ou encore chez les marmailles heureux de retrouver leurs cousins et cousines. Cette même magie scintillante, on peut aussi l’appeler solidarité. On en profite pour féliciter les belles initiatives que certains prennent en accueillant des gramounes isolés chez eux ou en préservant quelques denrées alimentaires pour les plus démunis.

Noël, c’est aussi ce rouge flamboyant que l’on retrouve à toutes les sauces : aussi bien dans le flamboyant que dans le rougail tomates ou le bonnet de Noël. Pas ce rouge sang qui rappelle si tristement la guerre et les souffrances qui ont lieu en ce moment même aux quatre coins du globe. Non, un rouge empli d’espoir et d’amour. Et ce n’est pas qu’au moment du partage des cadeaux – qu’il ait été le 24 au soir ou le 25 au matin – que l’amour se manifeste. Non, cet amour, il est présent depuis la préparation des festivités, depuis le dressage de la table, depuis la cuisine au feu de bois. Il est présent au cœur des rires et des éclats de voix d’une tablée. Lors des retrouvailles avec les gramounes, que l’on espère voir pendant encore de nombreux Noëls. A se raconter des souvenirs du tan lontan, sous la kaz en tôle, à partager un bon pâté créole lors des fêtes de fin d’année. Lorsqu’un grain de letchi agrémenté d’un cure-dents en guise de toupie suffisait à faire le bonheur des enfants.

Alors oui, aujourd’hui, nous sommes dans une course perpétuelle à la consommation. Où des promotions sur langoustes et tablettes tactiles suffisent à provoquer cohue et embouteillages dans les grandes surfaces. Où la recherche du cadeau parfait remplace parfois le petit moment d’échange avec sa famille et ses proches. Où l’on oublie parfois la chance que l’on a de fêter ces moments tous ensemble.

Pendant quelques heures, laissons place au bonheur de se retrouver et au plaisir de partager ces fêtes de fin d’année. Les soucis attendront demain ! Toute la rédaction d’Imaz Press vous souhaite de passer un très joyeux Noël.