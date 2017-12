BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 26 décembre 2017 :



- La pêche de requins va s'intensifier

- 70 ans passés sur les tatamis de judo

- Un appel urgent à donner son sang

- Youpideal promet des prix réduits

- Mais au fait, comment on dit en créole : "faire les yeux doux à quelqu'un"

- Un mardi pluvieux

La pêche de requins va s'intensifier

La commune de Saint-Paul et ses partenaires tiennent une conférence de presse cette semaine afin d'effectuer des annonces à propos de la réduction du risque requin. La pêche des squales va s'accentuer début 2018 avec le nouveau programme Cap Requins 3 bientôt piloté par le Centre de ressources et d'appui (CRA). Davantage de prélèvements s'effectueront au large des spots de Boucan Canot et des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains où la mairie de Saint-Paul mise sur un retour des activités nautiques en toute sécurité avant la fin 2018. Explications.

70 ans passés sur les tatamis de judo

Il représente une figure de la discipline dans l'île. À 76 ans, Daniel Bonet-Maury va officiellement recevoir son septième dan de judo le 20 janvier 2018 lors d'une cérémonie organisée en métropole par la Fédération française. L'homme pratique ce sport depuis l'âge de 6 ans. L'ancien kiné, à la retraite depuis deux ans, revient sur sa passion passée sur les tatamis.

Un appel urgent à donner son sang

L'établissement français du sang (EFS) dispose de deux sites fixes de prélèvement à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Ses représentants lancent un appel urgent à donner. La période des fêtes de fin d'année constitue en effet une étape cruciale où les stocks apparaissent fragilisés en raison des congés pris par les vacanciers et des risques liés à la dégradation de la météo. Tous les ans, l'EFS effectue plus de 430 collectes mobiles.

Youpideal promet des prix réduits

Ses créateurs la présentent comme une nouveauté lancée depuis le 20 décembre 2017. Youpideal.re constitue une plateforme de réservation d'activités de loisirs de dernière minute à prix réduit dans les secteurs culturels, touristiques ou sportifs. Une trentaine de prestataires s'associent au site. Nous publions ci-après le communiqué de présentation de la société.

Mais au fait, comment on dit en créole : "faire les yeux doux à quelqu'un"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "faire les yeux doux à quelqu'un"

Un mardi pluvieux

Quel temps vous réserve cette journée du mardi 26 décembre 2017 ? Météo France répond à cette interrogation. Nous publions ci-après et en intégralité le bulletin de prévisions. Le temps sera pluvieux.