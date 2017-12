Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 18 minutes

L'établissement français du sang (EFS) dispose de deux sites fixes de prélèvement à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Ses représentants lancent un appel urgent à donner. La période des fêtes de fin d'année constitue en effet une étape cruciale où les stocks apparaissent fragilisés en raison des congés pris par les vacanciers et des risques liés à la dégradation de la météo. Tous les ans, l'EFS effectue plus de 430 collectes mobiles. (Photo d'archives)

