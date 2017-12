Lors des résultats de notre concours photo, nous avons classé en cinquième position une photo montrant un Père Noël en balade dans un marché forain, qui a en réalité été volée sur un blog. La photo est donc rejetée pour non-respect du règlement.

La rédaction a décidé de rejeter la photo envoyée par Jean-Richeville Cadet, datant de décembre 2015, et prise sur le blog Reunionile. Imaz Press remercie l'internaute nous ayant fait remarquer que la photo n'était pas une originale.

Pour rappel, le vol d'images est sévèrement réprimé par la loi. En France, c'est le Code de la Propriété Intellectuelle qui légifère sur ce type d'infraction. L'article L112-2, paragraphe 9 : définit comme œuvres de l’esprit "les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie". L'article L121-1 : l’auteur jouit du droit au respect de son nom. L'article L121-2 : l’auteur a seul le droit de diffuser son œuvre. L'article L122-4 : l’article le plus important du chapitre II du CPI (qui définit les droits patrimoniaux), explicitant que toute reproduction totale ou partielle de l’œuvre sans consentement de son auteur est illicite. Les articles L335-2 et L335-3 : la conséquence pénale du non-respect de l’article précédent qui en fait un délit de contrefaçon en cas d’édition ou de reproduction autre qu’en cercle privé ou familial (peines maximales encourues : 3 ans de prison et 300.000 euros d’amende).

- Un nouveau vainqueur -

La rédaction d'Imaz Press a décidé de donner le prix correspondant à la photo de Sylvie Decayeux, qui nous décrit son cliché un petit jeu de mot : "Pierre Noël prend du bon temps avant sa tournée". Félicitations à elle.







