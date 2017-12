Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

Soignée à Kelonia et relâchée en mer entre le 10 et le 13 décembre dernier, la jeune tortue verte baptisée Arc-en-Ciel équipée d'une balise Argos est venue faire un petit coucou à La Réunion pour Noël. Ses frères et soeurs continuent eux d'explorer l'océan. (photo Kelonia)

