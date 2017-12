Dans ses dernières prévisions du mardi 26 décembre à 15h03, le CMRS (Centre météorologique régional spécialisé) Cyclones de La Réunion indique qu'une tempête tropicale modérée pourrait se former dans 2 à 5 jours au Nord-Est de l'île, à plus ou moins 800 km. La probabilité de formation est comprise entre 30 et 50%. (capture d'écran Météo France)

Alors que la période cyclonique tarde à débuter, un semblant de réveil se ferait sentir dans le bassin près de l'archipel des Chagos actuellement, à 2400 km de La Réunion à vol d'oiseau. "Une zone possible de formation de tempête tropicale se trouve actuellement au Sud-Ouest de l'archipel des Chagos" nous a indiqué Philippe Caroff, responsable de la prévision cyclonique à Météo France.

Selon les dernières prévisions du CMRS, la zone aurait une trajectoire se dirigeant vers le Sud-Ouest du bassin pour une formation "entre les Mascareignes et les Chagos" indique le prévisionniste. La zone de la formation se situe "à plus ou moins 800 km au Nord-Est de La Réunion" avec une probabilité restant pour le moment "modérée, comprise entre 30 et 50%". La formation possible de la tempête pourrait se faire "dans 2 à 5 jours".

- Une probabilité inférieure à 50% -

Selon Philippe Caroff, la probabilité de formation d'une tempête tropicale reste "assez hypothétique" puisqu'"inférieure à 50%" ce mardi 26 décembre. Pour celles et ceux qui s'inquiètent à l'approche du nouvel an, le prévisionniste affirme que "plus de précisions seront apportées par les prévisions dans les jours à venir, et que les conditions devront toutes être réunies pour que la mayonnaise puisse prendre". Dans la liste non-exhaustive des conditions : "le vent", "une masse nuageuse puissante", "une poussée d'un flux de mousson ou de vent du Sud" ou encore "un champ de vent vertical restant cohérent".



hf/www.ipreunion.com