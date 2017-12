Quel temps vous réserve cette journée du mardi 26 décembre 2017 ? Météo France répond à cette interrogation. Nous publions ci-après et en intégralité le bulletin de prévisions. Le temps sera pluvieux.

Un temps humide est de mise dès le début de journée sur une large moitié Est, approximativement du Port à Sainte-Rose avec des entrées maritimes. Plus à l'ouest, le ciel est plus clément. Le volcan et les plaines devraient également être sous les nuages.

Vers la mi-journée, les nuages deviennent menaçants sur l'ouest, de bonnes averses sont attendues en cours d'après-midi. On aura aussi un vent de Nord-Est modéré avec des rafales vers le Port et Sainte-Rose. Il sera faible ailleurs.

La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de sud-ouest voisine de 1,5 mètre.