Ses créateurs la présentent comme une nouveauté lancée depuis le 20 décembre 2017. Youpideal.re constitue une plateforme de réservation d'activités de loisirs de dernière minute à prix réduit dans les secteurs culturels, touristiques ou sportifs. Une trentaine de prestataires s'associent au site. Nous publions ci-après le communiqué de présentation de la société.



Depuis le mercredi 20 décembre, La Réunion est dotée d’une plateforme web proposant la réservation d'activités culturelles, sportives, ou de loisirs sur la Réunion, en dernière minute (de J-5 à J-1), à prix réduit. Youpideal.re est né de l’association de deux amis d’enfance qui se sont retrouvés après 20 ans sur l’île de la Réunion.

L’un travaillant depuis plus de 15 ans dans le secteur du tourisme Incentive (dont 7 à la Réunion), l’autre, expérimentée en communication et marketing avec un goût prononcé pour les nouvelles technologies. De l’association de ces compétences et de leur envie d’entreprendre nait le projet YoupiDeal, issu d’un véritable constat des besoins du terrain.

C'est d’ailleurs avec une grande fierté que YoupiDeal a remporté en juin dernier la 3ème place du concours de la création d'entreprise innovante de La Réunion organisé par la Technopole de la Réunion parmi plus de 50 projets en lice.

Youpideal.re consiste d'un côté à aider les prestataires de loisirs de l'île à optimiser le remplissage de leurs activités jusqu'au dernier moment grâce à une plateforme simple et pratique pour la mise en avant de leurs activités et la gestion de leur business au travers d'outils de publication et de communication à leur disposition.

Et de l'autre côté, à faciliter l'achat d'activités en proposant aux réunionnais et aux touristes de réserver grâce avec un catalogue exhaustif des activités disponibles en temps réel, jusqu'à la veille, à des tarifs préférentiels et avec des moyens de réservation immédiats, sûrs et efficaces. Plus d’une trentaine de prestataires de loisirs (dont des acteurs historiques comme Corail Hélicoptères, Croisières et Découvertes Le Grand Bleu ou O Sea Bleu Plongée) font d’ores et déjà confiance à YoupiDeal.re et attendent avec impatience l’ouverture de la plateforme pour proposer leur catalogue, représentant près d’une centaine d’activités diverses et variées.

Youpideal.re est la première plateforme de réservation d’activités de loisirs de dernière minute à La Réunion. Bénéficiez des activités disponibles en temps réel pour une réservation de J-1 à J-5 aux meilleurs tarifs réduits. Nous proposons chaque jour de nouvelles activités disponibles jusqu’à J-5, fort de notre réseau de partenaires, professionnels du tourisme et d’activités de loisirs sur toute l’ile de la Réunion.

Accédez à un large catalogue d’activités : sur l’eau (sortie en bateau, catamaran, découverte des dauphins, paddle, kayak de mer, canyoning, location de bateaux, etc) , en l’air (tour de la Réunion en hélicoptère, survol de l’île en avion, parapente, parachute, etc.), sur terre (randonnées, visite des tunnels de lave, visites culturelles, etc).