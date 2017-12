Conjointement avec l'association Prévention Routière, la Direction Départementale de la Police Nationale (DDSP) organise une distribution d'éthylotests sur ses différents sites de l'île (commissariats et hôtel de Police) jusqu'au 31 décembre 2017. Le jour de la Saint-Sylvestre, la distribution se déroulera de 14 heures à 15 heures sur le boulevard Hubert-Delisle face au casino et devant la vigie du port de Saint-Pierre. (Photo d'illustration)

"La lutte contre la violence et l'insécurité routières constitue l'une des principales priorités de l’Etat. Malgré la forte mobilisation des forces de l'ordre et la multiplication des actions préventives initiées par l'Etat ou la société civile, le nombre de morts sur nos routes réunionnaises demeure en effet trop élevé, notamment à cause de la persistance de comportements irresponsables et à risques (vitesse, alcool, stupéfiants)", indiquent les services de la Direction départementale de la sécurité publique dans un communiqué.

Pour rappel, le nombre de personnes décédées sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année 2017 s'élève à 46.