Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Fin novembre 2017, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 135 650. Ce nombre diminue de 0,4 % sur trois mois (soit - 550 personnes). "Il est stable sur un mois et diminue de 0,6 % sur un an" indique Pôle emploi ce mercredi 27 décembre 2017.

Fin novembre 2017, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 135 650. Ce nombre diminue de 0,4 % sur trois mois (soit - 550 personnes). "Il est stable sur un mois et diminue de 0,6 % sur un an" indique Pôle emploi ce mercredi 27 décembre 2017.