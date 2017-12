Pour ce mercredi 27 décembre 2017, le temps est variable sur l'île. Le soleil dominera dans la matinée avant d'être recouvert par des nuages et quelques averses sur les reliefs. Nous publions ci-après le bulletin de Météo France :

L'atmosphère reste chaude, humide et relativement instable pour ce milieu de semaine. Le début de matinée est ensoleillée, quelques nuages circulent dans l'alizé sur le littoral Est et Nord. Dés le milieu de matinée, les nuages s'emparent de l'intérieur de l'île. L'après-midi, les averses semblent se cantonner sur les reliefs. Le littoral conserve lui de belles éclaircies en particulier dans la région de Saint-Pierre qui conserve un régime de brises.

Les températures maximales prévues oscillent entre 29 et 32°C sur la côte, et entre 20 et 27°C à l'intérieur des terres et 18 °c au Pas de Bellecombe. Le vent de secteur Nord-Est se renforce au secteur Est au cours de la journée, favorisant ainsi un régime de brises sur les plages de l'Ouest.



Côté mer, elle est peu agitée, agitée au déferlement d'une petite houle de sud-ouest.



