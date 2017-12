Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 11 heures

David Meté préside la Fédération régionale d'addictologie de La Réunion (FRAR). Lui et sa structure s'insurgent contre la vente du rhum de la marque "Maloya" par une entreprise locale. Un alcool réservé au marché réunionnais "vendu à très bas prix et de mauvaise qualité", lance le médecin. L'utilisation du nom de la danse traditionnelle réunionnaise ne passe pas non plus à ses yeux. Explications. (Photo d'illustration)

David Meté préside la Fédération régionale d'addictologie de La Réunion (FRAR). Lui et sa structure s'insurgent contre la vente du rhum de la marque "Maloya" par une entreprise locale. Un alcool réservé au marché réunionnais "vendu à très bas prix et de mauvaise qualité", lance le médecin. L'utilisation du nom de la danse traditionnelle réunionnaise ne passe pas non plus à ses yeux. Explications. (Photo d'illustration)