BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 27 décembre 2017



- Un alcool pas cher - Les addictologues en guerre contre le rhum Maloya

- Assurance chômage: le gouvernement réfléchirait à durcir le contrôle des chômeurs

- Natation : 29e meeting de l'océan Indien - Trois jours d'ébullition dans le bassin du Chaudron

- [VIDÉOS] Il se tenait à Saint-Denis - Le marché de Noël attire près de 20.000 visiteurs

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "se vanter"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un mercredi chaud et humide

Un alcool pas cher - Les addictologues en guerre contre le rhum Maloya

David Meté préside la Fédération régionale d'addictologie de La Réunion (FRAR). Lui et sa structure s'insurgent contre la vente du rhum de la marque "Maloya" par une entreprise locale. Un alcool réservé au marché réunionnais "vendu à très bas prix et de mauvaise qualité", lance le médecin. L'utilisation du nom de la danse traditionnelle réunionnaise ne passe pas non plus à ses yeux. Explications.

Assurance chômage: le gouvernement réfléchirait à durcir le contrôle des chômeurs

Le gouvernement envisage de durcir certaines sanctions dans le cadre de la future réforme de l'assurance chômage, assure le Canard enchaîné daté du 27 décembre, citant une note confidentielle du ministère du Travail.

Natation : 29e meeting de l'océan Indien - Trois jours d'ébullition dans le bassin du Chaudron

Le 29ème meeting de l'océan Indien de natation se prépare à la piscine du Chaudron à Saint-Denis. Cette année encore, des champions de France, des talents péi et des athlètes des îles voisines se donnent rendez-vous dans une piscine réunionnaise avant le nouvel an. Avec une nouveauté : la course ne se fera pas en bassin de 25 m, mais en bassin olympique de 50 m. De quoi promettre de grandes performances et même des records tombés du 28 au 31 décembre.

[VIDÉOS] Il se tenait à Saint-Denis - Le marché de Noël attire près de 20.000 visiteurs

Le premier marché de Noël piloté par l'association Arts et Traditions se terminait à Saint-Denis au square Labourdonnais après ce Noël 2017. 70 artisans et commerçants proposaient leurs produits à la vente. Charles Nagou, président de la structure organisatrice, dresse un bilan positif. Près de 20.000 personnes fréquentaient l'événement en dix jours.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "se vanter"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "se vanter"

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un mercredi chaud et humide

Pour ce mercredi 27 décembre 2017, le temps est variable sur l'île. Le soleil dominera dans la matinée avant d'être recouvert par des nuages et quelques averses sur les reliefs. Nous publions ci-après le bulletin de Météo France :