Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Depuis plusieurs années les fêtards ont pris l'habitude de célébrer la nouvelle année sur les plages en bord de lagon. Et depuis plusieurs années des monceaux de déchets sont abandonnés dans le sable ou projetés dans la mer. C'est notamment le cas de pétards et autres lanternes. Sur leur page Facebook les Amis de la réserve s'inquiètent de cette situation. Ils ont posté une photo montage du lagon légendée "le jour de l'an approche, on va encore en prendre plein la gueule (...) Les hommes appellent fêter la nouvelle année". Concis et incisif...

