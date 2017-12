Pas de grands changements à attendre du côté du ciel ce jeudi 28 décembre 2017. Il y aura du soleil le matin et de la pluie l'après-midi, indique Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

Temps de saison. Le faible flux de Nord-Est s'établit un peu plus secteur Est dans une masse d'air chaude et humide. Quelques rares averses viennent flirter avec le littoral Est, en ce début de matinée. Elles s'estompent rapidement avec le retour du soleil, par moment voilé avec des nuages élevés. En milieu de matinée, les nuages s'emparent des pentes et seul le littoral profite encore du soleil. A l'heure du repas, les averses sont alors de retour dans les hauts mais de plus faibles intensités que les jours passés.

De préférence, elles sont localisées sur Saint-Leu, Cilaos, Saint-Louis, le Tampon, Saint-Pierre, la Plaine des Cafres et les contreforts Sud du volcan. Elles peuvent être localement soutenues. Au fil des heures, les pluies se décalent vers le littoral Ouest et Sud-Ouest. Le ciel reste nuageux et semble retenir les gouttes sur la partie Est du département. Les régions côtières bénéficient d'un temps agréable malgré la présence d'un voile de cirrus.

Le vent de secteur Est est faible ; des accélérations de l'ordre de 40 à 50 km/h sont attendues vers la Pointe de la Table et vers la région du port. La mer est peu agitée à agitée au déferlement de la petite houle de Sud-Ouest d'une part, et de la petite houle d'alizé d'autre part.

Les températures maximales prévues sont comprises entre 30 et 33°C sur le littoral, 17°C au Maïdo, 19°C au Pas de Bellecombe, 26°C dans Cilaos et Salazie.