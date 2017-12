BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi 29 décembre 2017 :



- Les réseaux sociaux sont en colère - Vague d'indignation après les propos scandaleux envers Jean-Hugues Ratenon

- Première journée du 29e meeting de l'océan Indien - Natation : une eau trop chaude et des meilleures performances

- [BONS PLANS VACANCES] - On vous donne cinq idées pour bat un karé

- [PHOTOS] Ce vendredi au Jardin de l'État - Trouvez votre repas de réveillon au marché des producteurs

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "rencontrer quelqu'un par hasard"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Le soleil avant les averses

Après son allocution le 20 décembre dernier devant l'Assemblée nationale, Jean-Hugues Ratenon a été victime d'une comparaison à un singe sur Twitter par Pierre Alessandrini, directeur de cabinet du maire de la ville de Porto-Vecchio en Corse. "On descend tous du singe (...) Normalement, la comparaison avec lui s'arrêtait à la taille et à la patte gauche. Mais décidément la ressemblance devient troublante !", écrivait l'homme corse le 20 décembre. Sur les réseaux sociaux, ses propos suscitent un véritable tollé.



Le coup d'envoi du 29ème meeting de l'océan Indien de natation a été donné ce jeudi 28 décembre 2017 à la piscine du Chaudron à Saint-Denis. Sur 200m nage libre, le nageur péi Grégory Robert de l'Aquatic Club de l'Est à Saint-André a réalisé la meilleure performance de l'année de La Réunion en 1min55,55, et a battu le record de La Réunion des moins de 17 ans avec ce temps. Autre fait marquant de la journée, la forte température de l'eau qui aurait gênée certains nageurs.

En pleine période de vacances scolaires et avant cette fin d'année 2017, voici nos cinq suggestions d'activités si vous ne savez pas où sortir durant cette période de temps libre. Randonnée, plage, bassin, culture et loisirs... On vous détaille nos choix.

Le marché péi spécial fêtes se déroule ce vendredi 29 décembre 2017, de 8 heures à 16 heures, au Jardin de l'État à Saint-Denis. Une manifestation organisée par le Conseil départemental. Mangues, pâté créole, palmistes, fruits de la passion... Une cinquantaine de professionnels proposera différents produits. 7.000 à 8.000 personnes sont attendues. Nous publions ci-après un communiqué de présentation de l'événement.

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "rencontrer quelqu'un par hasard"

Quel temps vous réserve ce vendredi 29 décembre 2017 ? La réponse grâce au bulletin de prévisions de Météo France Réunion. Nous le publions ci-après en intégralité.