Quel temps vous réserve ce vendredi 29 décembre 2017 ? La réponse grâce au bulletin de prévisions de Météo France Réunion. Nous le publions ci-après en intégralité.

La journée débute sous un ciel bleu sur une grande partie de l'île. Contrairement aux jours précédents, les franges côtières de Saint-Denis à Sainte-Rose en passant par Champ Borne restent sous la menace des averses nocturnes jusqu'en milieu de matinée. Avant la mi-journée, les habituelles formations nuageuses débutent le long des remparts exposés au soleil au dessus des cirques.

A la mi-journée, les nuages dominent sur les hauts de l' Ouest et du Sud de l'île. L'après midi, les averses sont surtout soutenues au dessus de Saint Leu à Saint Joseph en passant par le Tampon. Dans un premier temps, les régions côtières environnantes gardent un bon ensoleillement mais au fil des heures le ciel peut s'assombrir et les nuages peuvent aussi laisser échapper de bonnes averses.

Ailleurs, nuages et éclaircies se partagent le ciel ; les plus belles sont observées où souffle le vent de Nord-Est, c'est à dire vers Saint-Philippe et du Port à Saint-Denis. Les rafales peuvent atteindre les 50 km/h. La mer reste peu agitée à agitée en raison du vent et au déferlement de la petite houle d'environ 1.50m de Sud-Ouest.

Les températures demeurent proches des normales saisonnières.