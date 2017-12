L'épidémie de grippe saisonnière à La Réunion est à présent terminée a annoncé ce vendredi 29 décembre 2017 l'agence régionale de santé de l'océan Indien. En 2017, 14 personnes sont décédées des suites de la grippe, avec près de 122.000 consultations pour le syndrome chez un médecin généraliste.

L'épidémie s’est caractérisée par une seule vague épidémique, qui a connu une évolution rapide et d’une forte intensité, avec un nombre important de cas grave hospitalisés en service de réanimation.



Après un démarrage tardif en août, l’épidémie de grippe a atteint son pic début octobre. Puis, l’activité grippale en médecine de ville a diminué et est passée sous le seuil épidémique début novembre. Depuis mi-décembre, l’activité grippale se situe à des niveaux habituels et marque à présent la fin de l’épidémie.

Depuis le début de la recrudescence saisonnière : le nombre de consultations pour syndrome grippal chez les médecins généralistes libéraux de la Réunion a été estimé à plus de 122 000. 976 passages aux urgences pour grippe ont été enregistrés. 63 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe (17 en moyenne sur la période 2010-2015 et 68 en 2016). La très grande majorité n'étaient pas vaccinés alors qu'ils faisaient partie des populations à risque ciblées par la vaccination. 14 patients, dont 4 âgés de moins de 65 ans, sont décédés (contre 19 en 2016).



