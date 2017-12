Contacté ce vendredi matin 29 décembre 2017, le chef-prévisionniste de Météo-France à La Réunion, Jacques Écormier, analyse l'activité dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Selon lui la zone perturbée d'un niveau très bas va s'intensifier lentement. Conséquence : la formation vraisemblable d'une tempête tropicale modérée ce dimanche 31 décembre à 1.200 ou 1.500 kilomètres au nord-est de La Réunion. Deux scénarios probables sont envisagés pour l'instant mais l'île sera épargnée pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Rassurez-vous.

Météo-France publie quotidiennement un point à propos de ce phénomène en cours de formation. Le météorologue revient sur les deux trajectoires privilégiées pour le moment.

"Un scénario avec un système qui irait vers Madagascar. Un second qui le ferait passer entre Madagascar et La Réunion. Il faut attendre pour le savoir précisément. On sera fixé quand le système sera formé. Il a dû mal à se former pour l'instant. On sera tranquille pour le réveillon. On ne sera pas du tout concerné", commente-t-il par téléphone.

Le spécialiste détaille aussi le temps prévu pour ce dimanche. Une zone nuageuse du sud-ouest va se rapprocher du département. De quoi occasionner une couverture nuageuse assez importante avec des averses dans l'île. La première partie de nuit sera aussi peut-être concernée par des petites pluies le 31.

Sur leur page Facebook, les spécialistes amateurs d'Actus Météo 974 publiaient également un post à propos de l'activité dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Selon eux, une première cyclogenèse en cours se situe à 1.600 kms au nord-est des Mascareignes. Ils twettaient aussi leur analyse. Regardez.

[ 🌀 Cyclogenèse 🌀 ] Actuellement, à part une forte probabilité de cyclogenèse ce weekend, on ne peut rien dire sur la suite tant l'éventail des possibilités est encore large.

➡️ + d'infos : https://t.co/waTpl54Zxd pic.twitter.com/wBV2ne3Nab — Actus Météo 974 (@ActusMeteo974) 28 décembre 2017

Comme Jacques Écormier, ils mettent en avant l'intensification probablement assez lente du phénomène. Le stade de la tempête n'est pas attendu avant ce week-end voire lundi. Si c'était le cas Ava serait le premier à être baptisé.

Et toujours comme le chef-prévisionniste de Météo-France, selon eux, le système à l'heure actuelle, n'aurait aucune influence sur La Réunion et Maurice dans les quatre prochains jours. Les prévisionnistes de Météo France publieront, eux, un nouveau point de situation ce vendredi après-midi.

En attendant, soyez rassurés et continuez à préparer votre dernier jour de l'année en toute sérénité. Il n'y aura pas de cyclone pour le 31. Tant mieux.

ts/www.ipreunion.com