BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 30 décembre 2017 :



- [RÉTRO PHOTOS-VIDÉOS] - Une année 2017 volcanique marquée par deux éruptions

- Deuxième journée du meeting de l'océan Indien : Natation - Des podiums pour les locaux, Toulouse domine encore

- Elles défient les consignes - En Tunisie, des "enfants de la révolution" contre la discrimination au lycée

- La zone perturbée se déplace à 9 kilomètres/heure - Le système actif toujours à 1.655 kilomètres de l'île

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "faire de la sorcellerie"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - La grisaille l'emporte encore

[RÉTRO PHOTOS-VIDÉOS] - Une année 2017 volcanique marquée par deux éruptions

Le réveillon de la Saint-Sylvestre se déroule ce dimanche 31 décembre. 2018 nous tend les bras ! C'est le moment d'effectuer une rétrospective en photos et en vidéos des deux éruptions du Piton de la Fournaise pour cette année 2017 volcanique.



Deuxième journée du meeting de l'océan Indien : Natation - Des podiums pour les locaux, Toulouse domine encore



Le bassin du Chaudron à Saint-Denis a connu une deuxième journée de compétition animée ce vendredi 29 décembre 2017. Les nageurs péi ont impressionné. Espérance Moisson a porté haut les couleurs du club du Port, la Jeanne Natation (LJN), avec deux victoires et une deuxième place chez les moins de 13 ans. La jeune Inès Polard elle aussi du club du Port a réalisé la meilleure performance de l'année de La Réunion et battu le record des 13 ans avec un temps de 1min 11,38sec sur 100m dos. Les athlètes des Dauphins du TOEC (Toulouse) ont encore dominé.

Elles défient les consignes - En Tunisie, des "enfants de la révolution" contre la discrimination au lycée

Un matin, au lieu de la blouse bleu marine réglementaire, elles sont arrivées vêtues d'un T-shirt blanc. En défiant les consignes de leur lycée, qui n'imposent qu'aux filles de porter un uniforme, ces Tunisiennes réclamaient "la fin de la discrimination".

La zone perturbée se déplace à 9 kilomètres/heure - Le système actif toujours à 1.655 kilomètres de l'île

La zone perturbée continue son activité dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Comme l'indiquait le dernier bulletin de prévisions et d'analyses de Météo-France daté du vendredi 29 décembre 2017, le phénomène se situait à 16 heures à 1.655 kilomètres de l'île. Il effectuait un déplacement ouest-sud-ouest à 9 kilomètres par heure. On devrait connaître sur sa nouvelle position ce samedi 30 décembre en fin de journée.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "faire de la sorcellerie"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "faire de la sorcellerie".



Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Les averses l'emportent encore



Pour ce samedi 30 décembre 2017, le soleil laissera place aux averses dans le courant de la journée et sur une majeure partie de l'île nous dit Météo France. L'Est devrait être épargné par la grisaille ambiante. L'intégralité du bulletin ci-dessous :