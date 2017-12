Le Centre météorologique régional spécialisé vient de publier un nouveau bulletin ce samedi matin 30 décembre 2017. Les spécialistes amateurs d'Actus Météo 974 l'analysaient. La zone perturbée se trouve désormais à 1450 kilomètres au Nord-Est des côtes de l'île. Et se déplace toujours à 9 kilomètre/heure. Ce vendredi, elle était à 1655 km de chez nous.

Voici le post consacré à ce sujet par Actus Météo 974 sur sa page Facebook.

Peu de changement observé par rapport à vendredi notent ses membres.

"Il n'est pas exclu un changement de tendance avec un plongeon au Sud plus proche de l'île, même si ce n'est plus le scénario le plus probable à l'heure où nous écrivons cette publication. Il faut donc continuer à se tenir au courant tout au long du weekend et se préparer à subir des conditions météo dégradée la semaine prochaine (attention : même dans l'éventualité d'un passage très éloigné des côté réunionnaise, nous ne pouvons exclure des conditions météo très dégradées, mais non cyclonique, sur l'île", indiquent-ils.

Ce vendredi, la zone perturbée se déplaçait ce vendredi à une vitesse de 9 km/h. Elle possèdait un risque "modéré" d'évoluer en tempête tropicale modérée à partir de ce dimanche 31 décembre. Et un risque "important" de se transformer en tempête tropicale modérée au-delà de dimanche selon Météo-France. Mais elle n'aura pas de conséquence le jour du réveillon du 31 décembre.

Le système a de bonnes chances de commencer à s'intensifier entre dimanche et lundi d'après les météorogues amateurs. Un constat déjà annoncé comme nous le précisait le chef-prévisionniste Jacques Écormier. Deux scénarios de trajectoire sont privilégiés. Ce que confirme Actus Météo.

Actus Météo 974 appellait également à suivre les conseils de Timoun dans le cadre du projet Paré pas Paré de la Piroi. Des précautions à prendre et à observer durant la saison cyclonique. Lisez-les.

Le média spécialisé Cyclone Océan Indien suit lui aussi attentivement l'évolution de la future AVA -le nom du système s'il était baptisé-. Sur sa page Facebook, ses administrateurs évoquaient un possible baptême le 2 janvier 2018. Regardez ci-dessous le post publié ce samedi peu après 10 heures du matin.

Les professionnels comme les amateurs se passionnent par ce premier système de la saison. Une passion communicative y compris pour le public s'informant par l'intermédiaire de ces différents spécialistes. On peut facilement le constater avec le nombre de commentaires suscités par ces différentes publications.

