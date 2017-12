Pour ce samedi 30 décembre 2017, le soleil laissera place aux averses dans le courant de la journée et sur une majeure partie de l'île nous dit Météo France. L'Est devrait être épargné par la grisaille ambiante. L'intégralité du bulletin ci-dessous :

Encore de bonnes averses. Sur l'ouest, approximativement de Saint Paul à Saint Philippe ainsi que dans Mafate et Cilaos, la journée débute sous le soleil. Par contre, plus à l'Est, du Port à Sainte Rose, Salazie et Plaines compris, les nuages de la nuit occupent encore le terrain avec de temps à autre quelques gouttes.

Dans la matinée les averses s'estompent et les éclaircies deviennent majoritaires sur le littoral Est, tandis que sur l'Ouest les nuages de pente commencent à s'emparer du relief. Dès la mi-journée, le risque d'averse devient d'actualité sur l'ensemble du relief et de l'interieur de l'ile.

Dans l'après midi, ces averses se maintiennent et peuvent s'avérer soutenues par endroit avec localement de bons cumuls, la prudence près des ravines ou bassin reste de mise. Au fil de l'après-midi les débordements nuageux s'effectuent en direction du sud et du sud-ouest avec quelques averses qui pourraient venir s'échouer en bord de mer.

Sur littoral Est le temps reste plus clément avec de belles éclaircies.Vent de nord-nord-est modéré entre Saint Paul et la Grande Chaloupe ainsi qu'entre Sainte Rose et la Pointe de la Table, ce vent rentre sur les plage de l'ouest de façon plus atténuée. ailleurs le vent reste faible. Mer peu agitée à agitée.



