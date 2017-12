BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 31 décembre 2017 :



- [RÉTRO 2017 D'IMAZ PRESS] - L'actualité de l'année photographiée en 17 images

- Avec une zone perturbée à 1.350 kilomètres de l'île - De la pluie jusqu'en début de soirée

- Meeting de l'océan Indien de natation - Plus d'une vingtaine de nageurs péi qualifiés pour les championnats de France

- 1,9% du vignoble est labellisé biologique - En Champagne, les bulles bio se frayent un lent chemin

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "dire des paroles ironiques, blessantes"

[RÉTRO 2017 D'IMAZ PRESS] - L'actualité de l'année photographiée en 17 images

2018 se profile à l'horizon ce dimanche soir 31 décembre. C'est donc l'heure de regarder dans le rétroviseur de l'année 2017, désormais bientôt écoulée. La rédaction d'Imaz Press vous propose une rétrospective de l'actualité en 17 photos. Grand Raid, Mathieu Caizergues, attaques de requins, élections présidentielle, législative et sénatoriale, manifestation du BTP... Voici une sélection des sujets les plus marquants.

Avec une zone perturbée à 1.350 kilomètres de l'île - De la pluie jusqu'en début de soirée

Vous vous demandez quel temps vous réserve le réveillon de ce dimanche 31 décembre 2017 ? Des nuages et de la pluie toucheront l'île dans la journée avant la fin de la pluie prévue en début de soirée. La zone perturbée dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien se situait ce samedi à 1.350 kilomètres des côtes et évoluait à une vitesse de 17 kilomètres par heure. Elle ne devrait pas avoir de conséquence sur la météo prévue. Le baptême de ce premier système actif devrait intervenir après le nouvel an. Nous publions ci-après le communiqué de prévisions de Météo-France et faisons ensuite un point sur la zone perturbée.

Meeting de l'océan Indien de natation - Plus d'une vingtaine de nageurs péi qualifiés pour les championnats de France

C'était la troisième journée du vingt-neuvième meeting de l'océan Indien de natation ce samedi 30 décembre 2017 à la piscine du Chaudron. Plus d'une vingtaine de nageurs péi parvenaient à se qualifier pour les championnats de France de la discipline. La compétition s'achève ce dimanche 31 décembre avec une épreuve en eau libre de 5 et de 2 kilomètres à Trou d'eau à la Saline-les-Bains dans la ville de Saint-Paul.

1,9% du vignoble est labellisé biologique - En Champagne, les bulles bio se frayent un lent chemin

"En bio, on prend les risques et on les assume": de plus en plus de vignerons tournent le dos aux produits phytosanitaires, désireux d'élaborer des champagnes bio davantage révélateurs de la typicité du terroir, un mouvement marginal puisque seul 1,9% du vignoble de l'appellation est labellisé biologique.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "dire des paroles ironiques, blessantes"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit : "dire des paroles ironiques, blessantes"