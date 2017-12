Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

On le constate chaque semaine voire chaque jour sur le site de Bandochon : on trouve toujours autant d'ordures abandonnés en plein milieu d'espaces verts ou dans des lieux publics. Les créateurs du site viennent de publier une photo où l'on voit des déchets observés aux quatre coins de l'île. Voici la légende tout en ironie du cliché : "La Réunion est une île à la richesse inégalée, un monde aux multiples facettes qui surprend." Il s'agit en fait d'un slogan lancé par l'Île de La Réunion Tourisme, la structure en charge de la promotion touristique à La Réunion. Un contraste saisissant. Ils se demandent également : "Ce qui motive les élus réunionnais à tout faire pour ne pas verbaliser." Une interpellation publique et une action que nous publions ci-dessous. Regardez.

On le constate chaque semaine voire chaque jour sur le site de Bandochon : on trouve toujours autant d'ordures abandonnés en plein milieu d'espaces verts ou dans des lieux publics. Les créateurs du site viennent de publier une photo où l'on voit des déchets observés aux quatre coins de l'île. Voici la légende tout en ironie du cliché : "La Réunion est une île à la richesse inégalée, un monde aux multiples facettes qui surprend." Il s'agit en fait d'un slogan lancé par l'Île de La Réunion Tourisme, la structure en charge de la promotion touristique à La Réunion. Un contraste saisissant. Ils se demandent également : "Ce qui motive les élus réunionnais à tout faire pour ne pas verbaliser." Une interpellation publique et une action que nous publions ci-dessous. Regardez.