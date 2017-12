Vous vous demandez quel temps vous réserve le réveillon de ce dimanche 31 décembre 2017 ? Des nuages et de la pluie toucheront l'île dans la journée avant la fin de la pluie prévue en début de soirée. La zone perturbée dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien se situait ce samedi à 1.350 kilomètres des côtes et évoluait à une vitesse de 17 kilomètres par heure. Elle ne devrait pas avoir de conséquence sur la météo prévue. Le baptême de ce premier système actif devrait intervenir après le nouvel an. Selon les spécialistes amateurs de la météo, les conditions devraient se dégrader dès le milieu de le semaine prochaine. Nous publions ci-après le communiqué de prévisions de Météo-France et faisons ensuite un point sur la zone perturbée. (Photo d'illustration)

Le communiqué de Météo-France sur les prévisions

Nous sommes toujours dans un temps de saison. Le matin, le soleil est voilé par des nuages d'altitudes. Puis progressivement, les nuages s'emparent des pentes et gonflent progressivement au cours de la matinée. Du pourtour du littoral, on observe ces nuages d'évolution diurne avec une base de plus en plus grise sur les hauteurs.

En fin de matinée, l'ensemble de l'île est sous un ciel nuageux voire couvert. Les averses éparses, plus présentes dans les hauts, en particulier sur l'Ouest du département donnent des cumuls de saison. Un peu plus tard, ces averses peuvent glisser vers le littoral. Pour ceux qui ont l'intention de réveillonner sur les plages, le parapluie peut s'avérer utile jusqu'en début de soirée. Un peu plus tard, tous les parapluies sont amenés à être repliés pour les festivités.

Côté températures, elles sont de saisons avec 30 à 32 degrés sur le pourtour du littoral, 27° à Cilaos et 20°au Pas de Bellecombe. La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une petite houle de Sud-Ouest se renforçant.

Le premier système actif de la saison cyclonique

Concernant la zone perturbée, sa nouvelle position devrait être connue ce dimanche avec le point effectué par les prévisionnistes de Météo-France. Selon Cyclone Océan Indien, qui se basait sur le bulletin du samedi 30 décembre, le baptême de ce premier système actif de la saison devrait avoir lieu après le nouvel an.

"En début de semaine prochaine, un développement significatif est attendu et le stade cyclonique est envisagé en fin d'échéance", écrivent leurs membres sur leur page Facebook. Voir leur post ci-dessous.

La page Cyclones La Réunion commente elle aussi cette actualité cyclonique. Selon ses administrateurs : "La tendance des dernières prévisions de trajectoire de Météo-France fait remonter le système plus au Nord de La Réunion, Maurice mais plus directement vers la côte Est de Madagascar, plus précisément vers l'île Sainte-Marie."

Selon eux, la prévision d'intensité du système du 4 janvier 2018 pourrait l'amener à atteindre le stade de cyclone tropical. La zone perturbée devrait peut-être se transformer en tempête tropicale modérée mais pas avant le 2 janvier.

Le 2 janvier : une date également avancée par les spécialistes amateurs d'Actus Météo 974. Le baptême est en effet attendu ce jour-là. "Météo-France prévoit que le système dépressionnaire puisse atteindre dans 120 heures (5 jours) le stade de cyclone tropical", écrivent-ils. Selon eux, même si dans le scénario qui ferait passer le système à 500 kms dans le Nord-Nord-Ouest de l'île : "Il faut toujours se préparer à connaître des conditions météorologiques dégradées en milieu/fin de semaine prochaine", ajoutent-ils.

