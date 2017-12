Vous êtes peut-être encore en train de faire la fête à l'heure où nous publions en intégralité le bulletin de prévisions de Météo-France pour ce premier jour de l'année 2018 ce lundi 1er janvier. La pluie va s'inviter dans plusieurs zones de La Réunion. Vous pouvez donc continuer à danser pour oublier ce temps. (Photo d'illustration)

L'année débute avec un ciel couvert dans l'Est et ses hauts, voire pluvieux vers les cirques. Ailleurs, seul le voile d'altitude toujours présent modère la sensation de beau temps. Au fil des heures, les nuages de développement diurne se mettent lentement en place le long des premières pentes, épargnant pour quelques heures encore les cirques et le Nord-Ouest. Les plus hauts sommets profitent également de belles éclaircies.

À la mi-journée, les nuages débordent sur le littoral Ouest et apportent quelques pluies dans les hauts de Saint-Leu et de Saint-Paul, et dans Cilaos. Ailleurs, la couverture nuageuse moins épaisse, laisse par endroit de belles trouées. Au fil des heures, le ciel reste plus ou moins le même, des averses arrosent La Roche Ecrite, Cilaos, la Plaine des Cafres et Grande Coude.

La toute fin de journée marque le début d'une dégradation : des pluies et averses plus marquées sont attendues entre la Pointe de la Table et Sainte-Rose, sur les contreforts Sud du volcan, vers Takamaka et sur les hauteurs de Sainte-Marie.

Le vent de secteur Est est modéré, soufflant en moyenne à 30 ou 40 km/h le long des côtes, et pouvant atteindre 60 à 70 km/h en rafales, notamment vers le Sud Sauvage et entre Champ Borne et Saint-Denis.

La mer est agitée à forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre par houle modérée de Sud-Ouest voisine de 2m20. Ailleurs, la mer est peu agitée à agitée. Les températures maximum prévues sont comprises entre 30 et 33°c sur le littoral, 20°C au Pas de Bellecombe, 27°C dans Cilaos et Salazie et 24°C à Petite France.