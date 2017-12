Comme chaque lendemain de réveillon, beaucoup de monde se réveillera avec la gueule de bois ce 1er janvier. Afin de vous aider à profiter au mieux de cette première journée de l'année 2018, Imaz Press vous liste -avec l'aide de consommateurs- les meilleurs remèdes après avoir trop mangé et/ou trop bu le 31 décembre.

Le "classique"

Pour éviter d'avoir la lang i pese ce lundi 1er janvier 2018, le traditionnel remède réunionnais est d'éviter de manger un gros cari bien gras. Du rougail saucisse au poulet massalé, évitez-les tous.

Le "prévenant"

Un autre classique auquel on ne pense peut-être pas assez : (ré)agir juste avant d'aller se coucher. 5 heures du matin, après une soirée partagée entre mets gourmands et verres bien remplis, une tisane à base de poudre de rouroute ou un jus de citron dans de l'eau tiède et le tour est joué :

Le "fruits et légumes"

Citron, mangue, brèdes… Mangez des fruits et des légumes à votre réveil, et votre journée s'annonce moins compliquée :

La "fausse bonne idée"

Pour certains, la meilleure solution pour se rabibocher d'une soirée un peu trop arrosée serait… de remettre ça. Une idée à proscrire :

Le médicinale

Evitez les médicaments ! L'aspirine généralement la plus utilisée, est mauvaise pour un estomac alcoolisé. Ce mélange toxique modifie les effets du médicament et irrite le foie. L'homéopathie semble être la bonne solution :



hf/www.ipreunion.com