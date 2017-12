Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Après une collision avec une voiture ce lundi 1er janvier 2018 au niveau du chemin Verval à Saint-Louis, un motard âgé d'une vingtaine d'années est décédé nous a indiqué le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion. Le Smur (Service mobile d'urgence et de réanimation), les pompiers et la gendarmerie étaient sur place. L'homme a succombé à ses blessures lors du transport au CHU de Saint-Pierre. (photo d'archives)

