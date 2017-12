Le premier système actif de la saison cyclonique 2017-2018 se situait ce dimanche 31 décembre à 16 heures à 1.155 kilomètres au Nord-Est de La Réunion, à 2.020 kms de Mayotte et se déplaçait vers l'Ouest-Sud-Ouest à 15 kms par heure. Météo-France effectuera un nouveau point en ce jour de l'an. Selon les prévisions, une transformation de la zone perturbée en tempête tropicale modérée avec le baptême d'Ava n'interviendra pas avant la nuit du 3 au 4 janvier.

La prévision d'intensité de ce système fluctue. Comme le soulignent les spécialistes d'Actus Météo 974 dans un post Facebook consacré au sujet. "Contrairement à ce qu'on pouvait envisager il y a 36-48 h, l'intensification du système jusqu'à un système mâture (cyclone tropical) devrait être mise à mal par l'intensification très lente envisagée couplée au rapprochement des terres malgaches", analysent-ils.

Lire aussi : Le baptême du premier système actif prévu le 3 janvier 2018

Selon eux, l'évolution en tempête tropicale modérée avec le baptême d'Ava ne se fera pas avant la nuit du 3 au 4 janvier. Une prévision décalée de 48 heures par rapport à celle indiquée le samedi 30 décembre.

Selon les membres d'Actus Météo, le risque de conditions météo dégradées existe pour le courant de la semaine prochaine avec un possible apport de pluies. Mais "la probabilité que nous soyons concernés directement par des conditions cycloniques s'amenuisent nettement", lancent-ils.

Lire aussi : [RÉVEILLON] Avec une zone perturbée à 1.350 kilomètres de l'île : De la pluie jusqu'en début de soirée

Et d'après eux, les régions malgaches d'Analanjirofo et d'Atsinanana sur la côte Est disposent de fortes chances de connaître un épisode cyclonique (ou proche de telles conditions) en milieu ou en fin de semaine prochaine. Dans ce scénario, notre département devrait être épargné. Ava se fait attendre et son activité ne cesse d'évoluer. La suite de ses aventures au prochain bulletin.

ts/www.ipreunion.com