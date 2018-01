Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Il n'est pas politicien, il n'est pas footballeur et depuis quelques années lorsque la Réunion est citée aux Etats-Unis, en Europe, en Métropole c'est grâce. Cinq fois champion de France, cinquième aux championnats d'Europe, membre de l'équipe de France junior de lutte, sociétaire du Lutte club de Saint-Joseph, pensionnaire de l'Insep ('Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), en 2017 Valentin Damour, 18 ans, a encore porté très haut les couleurs de La Réunion partout dans le monde. Cela vaut bien un titre, celui de Réunionnais de l'année décerné par la rédaction d'Imaz Press Réunion. Rencontre avec ce sportif de haut niveau de haut niveau au grand coeur et au grand sourire qui vise maintenant une participation aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris dans la catégorie senior.

