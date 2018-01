Pour ce mardi 2 janvier 2018, l'atmosphère devrait être humide dans l'île nous dit Météo-France. L'Ouest pourrait être sous la pluie à partir de la mi-journée. Nous publions ci-après le bulletin :

Après une nuit arrosée, plus particulièrement sur l'Est, les entrées maritimes continuent de noircir le ciel et de mouiller encore cette même façade, une bonne partie de la matinée. C'est à mi-journée, que la zone allant de la Baie de Saint-Paul à Saint-Leu est également touchée par ces pluies.

En début de soirée, les précipitations en lien avec la zone perturbée arrosent plus généreusement la façade Est, puis en cours de nuit suivante, l'ensemble de l'île. Ces pluies sont soutenues. Des orages ne sont pas à exclure, surtout en mer.

Le vent de secteur Est continue de se renforcer pour atteindre 30 à 40 km/h en vent moyen et 50 à 60 km/h en rafales (Sud Sauvage et vers Saint-Denis). La mer peu agitée à agitée devient forte aux vent. Une houle de Nord Est sur les côtes Nord et Nord-Ouest dépasse les 1m.



