Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce mardi 2 janvier 2018 à 10 heures, la première perturbation tropicale de la saison se situe à 545 km au Nord-Ouest de La Réunion, et à 1.050 km des côtes mahoraises. Le système se rapproche toujours plus de Madagascar : le baptême -et passage en tempête tropicale modérée- pourrait avoir lieu vers le 4 janvier. Des pluies sont attendues sur La Réunion dès ce mardi 2 janvier au soir. (capture d'écran Météo-France)

Ce mardi 2 janvier 2018 à 10 heures, la première perturbation tropicale de la saison se situe à 545 km au Nord-Ouest de La Réunion, et à 1.050 km des côtes mahoraises. Le système se rapproche toujours plus de Madagascar : le baptême -et passage en tempête tropicale modérée- pourrait avoir lieu vers le 4 janvier. Des pluies sont attendues sur La Réunion dès ce mardi 2 janvier au soir. (capture d'écran Météo-France)