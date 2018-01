Ce mercredi 3 décembre 2018, l'ensemble de La Réunion connaît un fort épisode pluvieux en marge de la tempête tropicale modérée Ava. Les régions du Nord, de l'Est et du Sud-Est sont placées en vigilance fortes pluies à partir de 16h. Sur les routes, les automobilistes sont confrontés à de nombreuses montées des eaux.

En marge de la tempête tropicale modérée Ava, Météo-France informe que des bandes périphériques intéressent La Réunion à partir de la nuit prochaine. Les fortes averses localement orageuses vont concerner l'ensemble de l'île et particulièrement les zones Nord, Est et Sud-Est placées en vigilance. Cette situation devrait perdurer plusieurs jours et entraîner des cumuls de pluies conséquents sur ces régions.



Les amateurs spécialistes de Cyclone Océan Indien ont filmé l'orage dans l'Est :







Dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, les fortes pluies ont gagné la route :





(photo Facebook Radar 974)



Le fournisseur EDF indique mobiliser ses techniciens les différents cas survenus sur l'île :

#Orage #Réunion : les techniciens d'@EDF_Reunion sont mobilisés pour faire face aux conséquences de l'épisode orageux qui touche notre île. Soyez prudents ne touchez pas les fils à terre et signalez toute anomalie au 0.800.333.974 pic.twitter.com/LOgbRxaPIT — EDF à la Réunion (@EDF_Reunion) 3 janvier 2018

Les conseils de la page Facebook Paré pas Paré, le programme de la Croix-Rouge, livre ses conseils :







