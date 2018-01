Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Un ressortissant français condamné à Madagascar à trois ans de prison pour usurpation de fonction s'est évadé et est rentré en France, a-t-on appris mardi de sources concordantes. Un avis de recherche a été lancé par les autorités malgaches à l'encontre d'Houcine Arfa et de son épouse Marie-Claude Arfa, et diffusé à la télévision malgache mardi (Photo : copie d'écran Facebook)

