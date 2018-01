BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 4 janvier 2018



- Toujours les grandes eaux sur La Réunion - La vigilance fortes pluies reconduite dans le nord, l'est et le sud-est

- Le service n'est plus assuré depuis le 1er janvier - Le transport des travailleurs handicapés arrêté

- Après la polémique blackface au Festival "Même pas peur" - La nouvelle affiche contre la censure dévoilée

- Saint-Paul - Centres de loisirs : 2.300 enfants et ados accueillis par Joseph Sinimalé

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "quelqu'un toujours de mauvaise humeur"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé -La pluie va continuer de tomber

Depuis 5 heures ce jeudi 4 janvier 2017, Météo France a reconduit la vigilance fortes pluies reconduite dans le nord, l'est et le sud-est. La vigilance jaune fortes crues et en cours pour plusieurs cours d'eau. Un Avis de houle a également été émis pour le littoral Nord. Le réseau routier est impacté par des éboulis et des inondations. La route du littoral est basculée sur ces trois voies côté mer. Météo France prévient que "cette situation devrait perdurer plusieurs jours et entraîner des cumuls de pluies conséquents". Ces perturbations sont les conséquences de la tempête tropicale modérée Ava qui se situait ce jeudi à 4 heures à 555km au nord-ouest des côtes réunionnaises. Le système se déplace à 17km/h en direction de l'ouest-sud-ouest.

Des salariés handicapés ne bénéficient plus depuis le 1er janvier 2018 du service de transport dédié afin de se rendre dans leur entreprise. Selon eux, le groupement d'insertion des personnes handicapées (GIHP) vient de mettre un terme à cette prestation en raison de ses difficultés financières. Plusieurs usagers reprochent d'avoir été mis devant le fait accompli.

Accusée de "blackface", Aurélia Mengin, l'organisatrice du Festival du film fantastique "Même pas peur" dévoilait ce mercredi 3 janvier 2018 la nouvelle affiche de la manifestation organisée du 21 au 24 février 2018 au cinéma Henri-Madoré de Saint-Philippe. Une image où on la voit tenir entre ses mains un clap de cinéma sur lequel on peut lire "autocensure" et on où on la voit bâillonnée avec une pellicule scotchée sur la bouche. Une référence volontaire et une réponse express à la polémique née après l'intervention du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN).

C'est parti pour les Accueils de Loisir Sans Hébergement (ALSH) de Saint-Paul. Plus de 2 300 enfants et adolescents de 3 à 17 ans sont accueillis au sein de 26 centres répartis sur le territoire communal et proposant une multitude d'activités.

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit : "quelqu'un toujours de mauvaise humeur"

La pluie va continuer de tomber sur la majeure partie de l'île ce jeudi 4 janvier 2018, annonce Météo France