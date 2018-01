Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Accusée de "blackface", Aurélia Mengin, l'organisatrice du Festival du film fantastique "Même pas peur" dévoilait ce mercredi 3 janvier 2018 la nouvelle affiche de la manifestation organisée du 21 au 24 février 2018 au cinéma Henri-Madoré de Saint-Philippe. Une image où on la voit tenir entre ses mains un clap de cinéma sur lequel on peut lire "autocensure" et on où on la voit bâillonnée avec une pellicule scotchée sur la bouche. Une référence volontaire et une réponse express à la polémique née après l'intervention du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN).

