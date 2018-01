Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 4 minutes

Depuis 5 heures ce jeudi 4 janvier 2017, Météo France a reconduit la vigilance fortes pluies reconduite dans le nord, l'est et le sud-est. La vigilance "jaune" crues et en cours pour plusieurs cours d'eau. Un Avis de houle a également été émis pour le littoral Nord. Le réseau routier est impacté par des éboulis et des inondations. La route du littoral est basculée sur ces trois voies côté mer. Météo France prévient que "cette situation devrait perdurer plusieurs jours et entraîner des cumuls de pluies conséquents". Ces perturbations sont les conséquences de la tempête tropicale modérée Ava qui se situait ce jeudi à 4 heures à 555km au nord-ouest des côtes réunionnaises. Le système se déplace à 17km/h en direction de l'ouest-sud-ouest. Ce jeudi matin, après 8 heures du matin, les automobilistes pouvaient apercevoir une dizaine de cascades d'eau. Suivez notre live Facebook.

