Depuis ce jeudi 4 janvier 2018 à 8 heures, les pompiers de Saint-Denis manifestent devant la caserne de la Ruelle Tadar. Ils dénoncent le silence des instances dirigeantes suite aux revendications établies depuis près de deux ans. Le manque d'effectif et les matériels défectueux sont notamment pointés du doigt. (photo d'archive)

"C'est une période critique" avoue l'adjuvant Ines, de la caserne de la Ruelle Tadar à Saint-Denis. Ce jeudi 4 janvier à 8 heures, près de 25 personnes -des employés du service administratif et des pompiers en repos- manifestent pour protester contre le silence de leur direction. "On a fait remonté plusieurs revendications à notre direction, mais nous n'avons toujours pas de réponse" explique l'adjuvant.



"Cela fait près de deux ans que l'on fait état des dysfonctionnements à notre hiérarchie" explique-t-il. Il liste "trois revendications" : "le problème des effectifs devient de plus en plus préoccupant" indique l'adjuvant Ines. "Sur plusieurs véhicules, il y a des matériels défectueux et non remplacés depuis plusieurs mois" raconte-t-il. Enfin, il rappelle que "les effectifs réduits mettent surtout la population en danger".



Pour lui, les pompiers sont aujourd'hui "dans une période critique". "Les mouvements continueront tant que la direction ne sera pas venu sur place" lance l'adjuvant. "Aujourd'hui, on dit stop. On veut des réponses" somme l'adjuvant.



- Pour la direction, "une grève surprise" -



Le comité de direction du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion dénonce quant à elle "un mouvement hors-norme et hors-sujet". Selon le commandant Danesinga, "aucun préavis de grève n'a été déposé. C'est une grève surprise". Il indique ainsi que "la direction ne répondra pas de façon légale à un mouvement illégal". Le rappel de pompiers en repos lors du 31 décembre serait selon lui "le gros point d'affrontement".



