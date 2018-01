La pluie va continuer de tomber sur la majeure partie de l'île ce jeudi 4 janvier 2018, annonce Météo France, dont nous publions les prévisions ci-dessous

La Tempête Tropicale Modérée Nr1 "AVA" se situait ce Jeudi 4 janvier à 4h locales à 555km au secteur Nord-Ouest des côtes réunionnaises, elle se déplace à 17km/h en direction de l'ouest-sud-ouest.

Une Vigilance Fortes Pluies est en cours pour les zones Nord, Est et Sud-Est.

Un Avis de houle est en cours le long du littoral Nord.

La nuit a été pluvieuse avec localement des orages, on a recueilli en 12h ( 16h hier à 4h ce matin ) ; 200mm au Volcan, 154mm à Salazie, 112mm dans Mafate à La Nouvelle, 115mm à Cilaos, 102mm à Saint Benoit, 116mm au Colosse et 87 mm à Gillot, sur la cote Ouest il fallait compter généralement entre 20 et 40mm.

Prévision :

Pas de réelles améliorations à attendre, au mieux quelques accalmies temporaires, le temps sur la Réunion est toujours soumis aux bandes périphériques de la Tempête Tropicale Modérée "AVA".

Le département se réveille après une nuit pluvieuse. Pas d'amélioration à attendre, le temps pluvieux avec par moment de l'orage se maintient toute la journée. Quelques accalmies se font de temps à autre observer, mais rien de franc ni de durable. Les régions du Nord, de l'Est et du Sud-Est ainsi que le relief en général , sont plus particulièrement exposés à ce mauvais temps. Ces averses localement bien marquées et de fortes intensités. peuvent donner des cumuls importants, et ce sur des sols déjà bien arrosés.

Sur le littoral ouest et le sud-ouest les pluies sont moins marquées.

Le vent de secteur Nord-Est est toujours assez fort avec des rafales de 70 à 80 km/h sur les côtes Nord et Sud avec également de bonnes rafales vers la Possession ou le Port . Sur le relief aussi le vent reste fort avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km/h, voire même 90 à 100km/h sur les plus sommets comme le Pas de Bellecombe, ou le Maïdo.

La mer est agitée à forte sur les zones exposées au vent. La houle de secteur Nord-Est à Nord s'amplifie rapidement en journée pour atteindre 2m à 2.5m. Cette houle intéresse la côte Nord de la Pointe des Aigrettes à Sainte Marie et devrait donc impacter la Route du Littoral.